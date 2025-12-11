Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4121 (Mujer) y las letras son: O H K N.

1° 4121 11° 7010 2° 3634 12° 8718 3° 9303 13° 9572 4° 4386 14° 6155 5° 0470 15° 7620 6° 1628 16° 7305 7° 1843 17° 1749 8° 1956 18° 0449 9° 1145 19° 2566 10° 9998 20° 7292

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 11 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 11 de diciembre. A la cabeza salió el número 6144 - La Cárcel.

1° 6144 11° 3292 2° 9278 12° 2505 3° 0183 13° 5377 4° 6468 14° 8163 5° 8638 15° 6755 6° 6013 16° 2163 7° 6432 17° 5932 8° 3189 18° 6509 9° 5114 19° 9470 10° 7272 20° 1198

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con mujer?

Soñar con una mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Dependiendo del contexto del sueño, puede reflejar relaciones personales, emociones o incluso la búsqueda de equilibrio entre lo masculino y lo femenino.

Además, la mujer en el sueño puede representar a alguien importante en la vida del soñador, como una madre, pareja o amiga. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre las dinámicas de estas relaciones y cómo influyen en el bienestar emocional del soñador.

¿Qué significa soñar con la cárcel?

Soñar con La Cárcel puede simbolizar sentimientos de restricción o limitación en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja una sensación de estar atrapado en una situación, ya sea emocional, laboral o personal, donde se siente incapaz de avanzar.

Además, La Cárcel en los sueños puede representar la necesidad de confrontar miedos o culpas. Puede ser un llamado a liberarse de cargas emocionales y a buscar la libertad personal, sugiriendo que es momento de tomar decisiones que permitan un cambio positivo.