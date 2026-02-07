Este viernes, 6 de febrero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja el deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento. Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo la importancia de las relaciones sociales y el compartir experiencias agradables con otros. Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.