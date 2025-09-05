Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este viernes 5 de septiembre
Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este viernes en la vespertina.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1901 - Agua
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre
|1°
|1901
|11°
|3512
|2°
|3683
|12°
|8351
|3°
|9186
|13°
|3616
|4°
|9924
|14°
|6840
|5°
|7674
|15°
|1691
|6°
|7949
|16°
|1018
|7°
|9754
|17°
|8715
|8°
|6882
|18°
|4013
|9°
|9883
|19°
|8946
|10°
|2536
|20°
|5109
¿Qué significa soñar con Agua?
Soñar con el agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, sugiriendo que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.
Además, el tipo de agua en el sueño, ya sea tranquila o turbulenta, puede indicar la calma o el caos en la vida del soñador. Este sueño puede ser una invitación a explorar y confrontar sentimientos reprimidos o a buscar un equilibrio emocional.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.
