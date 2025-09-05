Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este viernes 5 de septiembre

Este viernes, 5 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1901 - Agua

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de septiembre

1° 1901 11° 3512 2° 3683 12° 8351 3° 9186 13° 3616 4° 9924 14° 6840 5° 7674 15° 1691 6° 7949 16° 1018 7° 9754 17° 8715 8° 6882 18° 4013 9° 9883 19° 8946 10° 2536 20° 5109

¿Qué significa soñar con Agua?

Soñar con el agua puede simbolizar emociones y el estado emocional del soñador. El agua a menudo representa la vida, la purificación y la renovación, sugiriendo que el soñador está en un proceso de cambio o transformación personal.

Además, el tipo de agua en el sueño, ya sea tranquila o turbulenta, puede indicar la calma o el caos en la vida del soñador. Este sueño puede ser una invitación a explorar y confrontar sentimientos reprimidos o a buscar un equilibrio emocional.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.