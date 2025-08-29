Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este viernes 29 de agosto

Mirá los números sorteados en la quiniela de Entre Ríos y comprobá tu jugada de este viernes en la vespertina.

Este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5385 - Linterna

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de agosto

 5385 11° 9124 
 2°0652 12° 5448
 3°9982 13° 2369 
 4°9642 14° 8303 
 5°4007 15° 5003 
 6°0337 16° 5205 
 7°8635 17° 1480 
 8°6783 18° 2729 
 9°6057 19° 0383 
 10°1042 20° 6012 

¿Qué significa soñar con Linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de aspectos ocultos de la mente o de la vida personal. Puede indicar que es momento de enfrentar miedos o secretos que han permanecido en la oscuridad.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

