Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0363 - Casamiento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero

1° 0363 11° 5217 2° 0439 12° 2180 3° 1446 13° 2344 4° 1975 14° 0551 5° 7559 15° 9214 6° 6184 16° 9015 7° 4954 17° 2908 8° 9279 18° 6886 9° 0846 19° 3576 10° 4959 20° 9655

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con el casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien especial.

Además, el casamiento en los sueños puede representar la integración de diferentes aspectos de la personalidad del soñador. Puede ser una señal de que se están uniendo partes de su vida que antes estaban separadas, buscando un equilibrio interno.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.