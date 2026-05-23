Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 22 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 1020 - La Fiesta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 22 de mayo

1° 1020 11° 8439 2° 3059 12° 2104 3° 6098 13° 5404 4° 0035 14° 5815 5° 9261 15° 8636 6° 9127 16° 5854 7° 6339 17° 7487 8° 4803 18° 5514 9° 7913 19° 1116 10° 8968 20° 6341

¿Qué significa soñar con La Fiesta?

Soñar con La Fiesta suele simbolizar alegría, conexión social y el deseo de celebrar o liberar tensiones; habla de pertenencia, apertura y diversión.

Si la fiesta se siente caótica o incómoda, puede señalar exceso, presión social o miedo a no encajar; fíjate en tu emoción dominante y en quiénes asisten.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.