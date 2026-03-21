Durante este viernes, 20 de marzo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Este viernes, 20 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con su creatividad y sentimientos internos. Además, la música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede ser un indicativo de que el soñador está en sintonía con su entorno y las relaciones que lo rodean, sugiriendo que se siente en paz y satisfecho con su vida actual. Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.