Este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1893 - Enamorado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de diciembre

1° 1893 11° 2176 2° 8272 12° 9594 3° 6766 13° 1486 4° 5502 14° 7906 5° 3451 15° 1667 6° 8683 16° 3502 7° 1475 17° 6623 8° 3334 18° 1494 9° 2908 19° 1328 10° 9897 20° 9089

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con El enamorado simboliza la búsqueda de amor y conexión emocional en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar deseos profundos de romance, así como la necesidad de tomar decisiones importantes en relaciones personales.

Además, El enamorado en los sueños puede representar la dualidad y las elecciones que deben hacerse en el ámbito afectivo. Puede ser un llamado a evaluar las prioridades y los compromisos en las relaciones, así como a seguir el corazón en momentos de incertidumbre.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.