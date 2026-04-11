Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 10 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con la manteca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de disfrutar de los placeres y recompensas que la vida ofrece, así como la importancia de cuidar de uno mismo. Por otro lado, la manteca también puede representar la indulgencia y el exceso. Si en el sueño se siente culpa o preocupación por el consumo de manteca, puede ser un indicativo de que se está descuidando algún aspecto de la vida personal o emocional. Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.