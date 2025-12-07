Este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2626 - La Misa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de diciembre
|1°
|2626
|11°
|2913
|2°
|9371
|12°
|1912
|3°
|5773
|13°
|6467
|4°
|1669
|14°
|2165
|5°
|5400
|15°
|0384
|6°
|1295
|16°
|5847
|7°
|0697
|17°
|9772
|8°
|5325
|18°
|0811
|9°
|2379
|19°
|8154
|10°
|3862
|20°
|9408
¿Qué significa soñar con La Misa?
Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación o la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.
Además, puede indicar un deseo de comunidad y pertenencia, sugiriendo que el soñador anhela un sentido de unidad con los demás. La Misa, como ritual, también puede representar la importancia de la tradición y la espiritualidad en la vida del soñador.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.