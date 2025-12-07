Este sábado, 6 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2626 - La Misa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de diciembre

1° 2626 11° 2913 2° 9371 12° 1912 3° 5773 13° 6467 4° 1669 14° 2165 5° 5400 15° 0384 6° 1295 16° 5847 7° 0697 17° 9772 8° 5325 18° 0811 9° 2379 19° 8154 10° 3862 20° 9408

¿Qué significa soñar con La Misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación o la búsqueda de respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, puede indicar un deseo de comunidad y pertenencia, sugiriendo que el soñador anhela un sentido de unidad con los demás. La Misa, como ritual, también puede representar la importancia de la tradición y la espiritualidad en la vida del soñador.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.