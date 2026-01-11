En esta noticia

Este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6390 - El Miedo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 10 de enero

 6390 11° 2497 
 2°7023 12° 4323
 3°3160 13° 6520 
 4°5667 14° 2779 
 5°6791 15° 6420 
 6°4680 16° 0718 
 7°2060 17° 5888 
 8°9296 18° 4151 
 9°531419° 8171 
 10°5771 20° 4165 

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

