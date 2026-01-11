En esta noticia
Este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6390 - El Miedo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 10 de enero
|1°
|6390
|11°
|2497
|2°
|7023
|12°
|4323
|3°
|3160
|13°
|6520
|4°
|5667
|14°
|2779
|5°
|6791
|15°
|6420
|6°
|4680
|16°
|0718
|7°
|2060
|17°
|5888
|8°
|9296
|18°
|4151
|9°
|5314
|19°
|8171
|10°
|5771
|20°
|4165
¿Qué significa soñar con El Miedo?
Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.
Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.