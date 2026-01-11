Este sábado, 10 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6390 - El Miedo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 10 de enero

1° 6390 11° 2497 2° 7023 12° 4323 3° 3160 13° 6520 4° 5667 14° 2779 5° 6791 15° 6420 6° 4680 16° 0718 7° 2060 17° 5888 8° 9296 18° 4151 9° 5314 19° 8171 10° 5771 20° 4165

¿Qué significa soñar con El Miedo?

Soñar con el miedo puede reflejar ansiedades o preocupaciones que se están experimentando en la vida diaria. Este tipo de sueño a menudo actúa como un espejo de los temores internos, mostrando situaciones o personas que generan inquietud.

Además, estos sueños pueden ser una invitación a enfrentar esos miedos y superarlos. Al reconocer lo que nos asusta, se abre la posibilidad de crecimiento personal y liberación emocional.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.