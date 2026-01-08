Este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7879 - Ladrón
|1°
|7879
|11°
|0250
|2°
|1890
|12°
|9122
|3°
|7509
|13°
|4815
|4°
|1268
|14°
|0402
|5°
|0210
|15°
|8802
|6°
|4951
|16°
|9572
|7°
|4141
|17°
|8447
|8°
|7431
|18°
|8038
|9°
|7732
|19°
|3420
|10°
|3811
|20°
|1462
¿Qué significa soñar con Ladrón?
Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la confianza en los demás.
Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la libertad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que se está perdiendo o que se desea recuperar.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.