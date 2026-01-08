Este miércoles, 7 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7879 - Ladrón

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 7 de enero

1° 7879 11° 0250 2° 1890 12° 9122 3° 7509 13° 4815 4° 1268 14° 0402 5° 0210 15° 8802 6° 4951 16° 9572 7° 4141 17° 8447 8° 7431 18° 8038 9° 7732 19° 3420 10° 3811 20° 1462

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la seguridad personal o la confianza en los demás.

Además, el ladrón en los sueños puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la libertad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que se está perdiendo o que se desea recuperar.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.