Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este miércoles 3 de septiembre

Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la vespertina este miércoles.

Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 0302 - Niño

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 3 de septiembre

 0302 11° 6374 
 2°1880 12° 3634
 3°0032 13° 5901 
 4°7222 14° 3574 
 5°8019 15° 8618 
 6°8516 16° 0788 
 7°9427 17° 2946 
 8°5673 18° 8432 
 9°2536 19° 5950 
 10°5717 20° 8623 

¿Qué significa soñar con Niño?

Soñar con el Niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y la alegría de la infancia. Este tipo de sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples o de reconectar con aspectos de uno mismo que se han perdido con el tiempo.

Además, el Niño en los sueños puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el potencial de crecimiento personal. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una perspectiva optimista y abierta ante la vida.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

