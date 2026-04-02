Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles, 1 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con el Mal Tiempo puede simbolizar confusión o desasosiego en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja emociones negativas, como la ansiedad o el miedo, que pueden estar presentes en situaciones cotidianas. Además, el Mal Tiempo en los sueños puede representar obstáculos o dificultades que se avecinan. Es una señal de que el soñador debe prepararse para enfrentar desafíos y buscar claridad en medio de la tormenta emocional. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.