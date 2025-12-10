Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8922 - Loco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre
|1°
|8922
|11°
|4828
|2°
|0886
|12°
|8755
|3°
|5461
|13°
|7699
|4°
|8647
|14°
|4700
|5°
|0372
|15°
|8592
|6°
|4492
|16°
|2091
|7°
|3150
|17°
|4042
|8°
|4626
|18°
|6652
|9°
|1222
|19°
|5876
|10°
|8179
|20°
|7559
¿Qué significa soñar con Loco?
Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y explorar nuevas posibilidades en la vida.
Además, el loco en los sueños puede representar la necesidad de tomar riesgos y dejar atrás el miedo al fracaso. Es un llamado a confiar en el propio instinto y a abrazar la aventura que la vida ofrece.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.