Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8922 - Loco

1° 8922 11° 4828 2° 0886 12° 8755 3° 5461 13° 7699 4° 8647 14° 4700 5° 0372 15° 8592 6° 4492 16° 2091 7° 3150 17° 4042 8° 4626 18° 6652 9° 1222 19° 5876 10° 8179 20° 7559

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y explorar nuevas posibilidades en la vida.

Además, el loco en los sueños puede representar la necesidad de tomar riesgos y dejar atrás el miedo al fracaso. Es un llamado a confiar en el propio instinto y a abrazar la aventura que la vida ofrece.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.