Este martes, 3 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la desgracia puede reflejar miedos o ansiedades internas. Este tipo de sueños a menudo simboliza preocupaciones sobre situaciones difíciles o fracasos en la vida real. Además, puede ser una forma de procesar eventos traumáticos o pérdidas. La mente utiliza estos sueños para advertir sobre posibles peligros o para ayudar a enfrentar emociones negativas. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.