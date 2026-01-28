Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0380 - La Bocha

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero

1° 0380 11° 7186 2° 1296 12° 8442 3° 0402 13° 2339 4° 5419 14° 2611 5° 8604 15° 3723 6° 3547 16° 7025 7° 5212 17° 0304 8° 2651 18° 3921 9° 7047 19° 2205 10° 0838 20° 2240

¿Qué significa soñar con La Bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.