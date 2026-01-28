Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0380 - La Bocha
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero
|1°
|0380
|11°
|7186
|2°
|1296
|12°
|8442
|3°
|0402
|13°
|2339
|4°
|5419
|14°
|2611
|5°
|8604
|15°
|3723
|6°
|3547
|16°
|7025
|7°
|5212
|17°
|0304
|8°
|2651
|18°
|3921
|9°
|7047
|19°
|2205
|10°
|0838
|20°
|2240
¿Qué significa soñar con La Bocha?
Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.
Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.