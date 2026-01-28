En esta noticia

Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 0380 - La Bocha

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero

 0380 11° 7186 
 2°1296 12° 8442
 3°0402 13° 2339 
 4°5419 14° 2611 
 5°8604 15° 3723 
 6°3547 16° 7025 
 7°5212 17° 0304 
 8°2651 18° 3921 
 9°704719° 2205 
 10°0838 20° 2240 

¿Qué significa soñar con La Bocha?

Soñar con La Bocha puede simbolizar la búsqueda de diversión y alegría en la vida. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de la rutina diaria y disfrutar de momentos de ocio y entretenimiento.

Además, La Bocha puede representar la conexión con amigos y seres queridos, sugiriendo que es un buen momento para fortalecer lazos y compartir experiencias agradables con quienes nos rodean.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

