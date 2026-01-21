Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5616 - Anillo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero
|1°
|5616
|11°
|1196
|2°
|7682
|12°
|6713
|3°
|8005
|13°
|7124
|4°
|7911
|14°
|6708
|5°
|7986
|15°
|5581
|6°
|8643
|16°
|4739
|7°
|5800
|17°
|4860
|8°
|8140
|18°
|8858
|9°
|6949
|19°
|4253
|10°
|3292
|20°
|5376
¿Qué significa soñar con Anillo?
Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, así como la búsqueda de un vínculo más profundo con alguien especial.
Además, el anillo puede representar ciclos y eternidad, sugiriendo que el soñador está en un momento de su vida donde busca continuidad y permanencia en sus decisiones. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre los lazos que se han formado y su significado en la vida del soñador.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.