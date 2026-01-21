En esta noticia

Este martes, 20 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5616 - Anillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 20 de enero

 5616 11° 1196 
 2°7682 12° 6713
 3°8005 13° 7124 
 4°7911 14° 6708 
 5°7986 15° 5581 
 6°8643 16° 4739 
 7°5800 17° 4860 
 8°8140 18° 8858 
 9°694919° 4253 
 10°3292 20° 5376 

¿Qué significa soñar con Anillo?

Soñar con un anillo puede simbolizar compromiso y unión. Este sueño a menudo refleja deseos de estabilidad en relaciones personales o profesionales, así como la búsqueda de un vínculo más profundo con alguien especial.

Además, el anillo puede representar ciclos y eternidad, sugiriendo que el soñador está en un momento de su vida donde busca continuidad y permanencia en sus decisiones. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre los lazos que se han formado y su significado en la vida del soñador.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

