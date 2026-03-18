Durante este martes, 17 de marzo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Este martes, 17 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren una respuesta enérgica. Por otro lado, las llamas también pueden representar peligro o transformación. El fuego en los sueños puede indicar que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para dar paso a un nuevo comienzo. Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.