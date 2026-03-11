Este martes, 10 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la Pierna Mujer puede simbolizar la búsqueda de independencia y fuerza personal. Este sueño a menudo refleja el deseo de avanzar en la vida y superar obstáculos, representando la capacidad de tomar decisiones firmes. Además, la Pierna Mujer en los sueños puede estar relacionada con la sensualidad y la feminidad. Puede indicar una conexión con la propia identidad y la expresión de la sexualidad, sugiriendo un momento de autodescubrimiento y empoderamiento. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.