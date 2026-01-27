En esta noticia

Este lunes, 26 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 2700 - Huevos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 26 de enero

 2700 11° 4870 
 2°0175 12° 3529
 3°0699 13° 0171 
 4°0585 14° 2065 
 5°6821 15° 0577 
 6°8929 16° 7010 
 7°7755 17° 2133 
 8°1713 18° 4628 
 9°311419° 0557 
 10°0778 20° 6154 

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial. Los huevos representan nuevas ideas o proyectos que están en gestación y que pueden dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, los huevos en los sueños pueden reflejar vulnerabilidad y fragilidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador se siente expuesto o que hay aspectos de su vida que requieren cuidado y protección.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

