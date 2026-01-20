En esta noticia
Este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4512 - Soldado
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 19 de enero
|1°
|4512
|11°
|8335
|2°
|2512
|12°
|4578
|3°
|9742
|13°
|9693
|4°
|8247
|14°
|0928
|5°
|1068
|15°
|7108
|6°
|6862
|16°
|2590
|7°
|0689
|17°
|2795
|8°
|6144
|18°
|1107
|9°
|8771
|19°
|7161
|10°
|9226
|20°
|5662
¿Qué significa soñar con Soldado?
Soñar con el Soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que se deben tomar decisiones firmes para avanzar.
Además, el Soldado en los sueños puede representar la protección y la valentía. Puede indicar que el soñador está enfrentando desafíos y necesita encontrar su fuerza interior para superar obstáculos y defender lo que considera importante.
