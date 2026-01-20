Este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4512 - Soldado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 19 de enero

1° 4512 11° 8335 2° 2512 12° 4578 3° 9742 13° 9693 4° 8247 14° 0928 5° 1068 15° 7108 6° 6862 16° 2590 7° 0689 17° 2795 8° 6144 18° 1107 9° 8771 19° 7161 10° 9226 20° 5662

¿Qué significa soñar con Soldado?

Soñar con el Soldado puede simbolizar la necesidad de disciplina y orden en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre la autoridad y la libertad personal, sugiriendo que se deben tomar decisiones firmes para avanzar.

Además, el Soldado en los sueños puede representar la protección y la valentía. Puede indicar que el soñador está enfrentando desafíos y necesita encontrar su fuerza interior para superar obstáculos y defender lo que considera importante.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.