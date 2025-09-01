Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este lunes 1 de septiembre

Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la vespertina.

Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4982 - La Pelea

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de septiembre

 4982 11° 0572 
 2°3132 12° 7269
 3°7248 13° 8846 
 4°4348 14° 5899 
 5°5280 15° 1474 
 6°6892 16° 1764 
 7°0445 17° 1729 
 8°3276 18° 2572 
 9°6657 19° 6709 
 10°6270 20° 8174 

¿Qué significa soñar con La Pelea?

Soñar con "La Pelea" puede simbolizar conflictos internos o externos en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja tensiones no resueltas, ya sea en relaciones personales o en situaciones laborales.

Además, puede representar la lucha por la superación de obstáculos y la búsqueda de poder o control en diversas áreas. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

