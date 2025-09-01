Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este lunes 1 de septiembre
Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la vespertina.
Este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4982 - La Pelea
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 1 de septiembre
|1°
|4982
|11°
|0572
|2°
|3132
|12°
|7269
|3°
|7248
|13°
|8846
|4°
|4348
|14°
|5899
|5°
|5280
|15°
|1474
|6°
|6892
|16°
|1764
|7°
|0445
|17°
|1729
|8°
|3276
|18°
|2572
|9°
|6657
|19°
|6709
|10°
|6270
|20°
|8174
¿Qué significa soñar con La Pelea?
Soñar con "La Pelea" puede simbolizar conflictos internos o externos en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja tensiones no resueltas, ya sea en relaciones personales o en situaciones laborales.
Además, puede representar la lucha por la superación de obstáculos y la búsqueda de poder o control en diversas áreas. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
Las más leídas de Información General
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
Members
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del lunes 1 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios