Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este jueves 4 de septiembre

Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la vespertina.

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 8671 - Excremento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre

 8671 11° 2171 
 2°9283 12° 2399
 3°5218 13° 1715 
 4°3151 14° 4145 
 5°7148 15° 9797 
 6°5550 16° 4032 
 7°5669 17° 1332 
 8°4605 18° 2512 
 9°5065 19° 7690 
 10°8864 20° 8521 

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones o situaciones negativas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Aunque puede parecer desagradable, puede indicar que se están cosechando frutos de esfuerzos pasados y que se avecinan oportunidades de crecimiento personal o financiero.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

