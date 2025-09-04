Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este jueves 4 de septiembre
Revisá si sos uno de los ganadores de la quiniela de Entre Ríos en la vespertina.
Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 8671 - Excremento
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre
|1°
|8671
|11°
|2171
|2°
|9283
|12°
|2399
|3°
|5218
|13°
|1715
|4°
|3151
|14°
|4145
|5°
|7148
|15°
|9797
|6°
|5550
|16°
|4032
|7°
|5669
|17°
|1332
|8°
|4605
|18°
|2512
|9°
|5065
|19°
|7690
|10°
|8864
|20°
|8521
¿Qué significa soñar con Excremento?
Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones o situaciones negativas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.
Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Aunque puede parecer desagradable, puede indicar que se están cosechando frutos de esfuerzos pasados y que se avecinan oportunidades de crecimiento personal o financiero.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
