Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Vespertina este jueves 4 de septiembre

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 8671 - Excremento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de septiembre

1° 8671 11° 2171 2° 9283 12° 2399 3° 5218 13° 1715 4° 3151 14° 4145 5° 7148 15° 9797 6° 5550 16° 4032 7° 5669 17° 1332 8° 4605 18° 2512 9° 5065 19° 7690 10° 8864 20° 8521

Bicarbonato y manzanilla: la infusión mágica para evitar la acidez y mejorar tu sistema digestivo

Elon Musk tiró un bombazo y alertó sobre el colapso que pondría fin a la humanidad

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones o situaciones negativas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere que es momento de dejar ir lo que ya no sirve y hacer espacio para lo nuevo.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad. Aunque puede parecer desagradable, puede indicar que se están cosechando frutos de esfuerzos pasados y que se avecinan oportunidades de crecimiento personal o financiero.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.