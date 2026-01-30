En esta noticia

Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 3697 - Mesa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 29 de enero

 3697 11° 8341 
 2°1692 12° 7483
 3°5447 13° 8616 
 4°3119 14° 2891 
 5°1509 15° 5352 
 6°7015 16° 2518 
 7°7096 17° 3438 
 8°0610 18° 4699 
 9°448619° 7493 
 10°4370 20° 8296 

¿Qué significa soñar con Mesa?

Soñar con la mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. La mesa es un lugar de reunión donde se comparten ideas y se establecen relaciones, por lo que este sueño puede reflejar el deseo de fortalecer vínculos personales o familiares.

Además, la mesa también puede representar la estabilidad y la seguridad en la vida. Soñar con una mesa bien puesta puede indicar que te sientes en un lugar seguro y equilibrado, mientras que una mesa desordenada puede sugerir conflictos o falta de armonía en tu entorno.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

