Este jueves, 29 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3697 - Mesa
|1°
|3697
|11°
|8341
|2°
|1692
|12°
|7483
|3°
|5447
|13°
|8616
|4°
|3119
|14°
|2891
|5°
|1509
|15°
|5352
|6°
|7015
|16°
|2518
|7°
|7096
|17°
|3438
|8°
|0610
|18°
|4699
|9°
|4486
|19°
|7493
|10°
|4370
|20°
|8296
¿Qué significa soñar con Mesa?
Soñar con la mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. La mesa es un lugar de reunión donde se comparten ideas y se establecen relaciones, por lo que este sueño puede reflejar el deseo de fortalecer vínculos personales o familiares.
Además, la mesa también puede representar la estabilidad y la seguridad en la vida. Soñar con una mesa bien puesta puede indicar que te sientes en un lugar seguro y equilibrado, mientras que una mesa desordenada puede sugerir conflictos o falta de armonía en tu entorno.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.