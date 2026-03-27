Este jueves, 26 de marzo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Este jueves, 26 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con una lombriz puede simbolizar la transformación y el cambio. Este sueño a menudo sugiere que se están procesando emociones ocultas o que se está lidiando con situaciones difíciles en la vida. Las lombrices, al ser criaturas que descomponen materia orgánica, pueden representar la necesidad de dejar ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Además, soñar con lombrices puede reflejar preocupaciones sobre la salud o la limpieza en la vida personal. Puede ser un llamado a prestar atención a aspectos que se han descuidado o a enfrentar miedos que están afectando el bienestar emocional. Este tipo de sueño invita a la reflexión y a la autoevaluación. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.