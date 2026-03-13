Este jueves, 12 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este espacio puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está buscando un equilibrio entre sus emociones y el mundo exterior. Además, el balcón en los sueños puede reflejar deseos de libertad y expansión. Puede indicar que el soñador anhela salir de su zona de confort y explorar nuevas posibilidades, así como también puede ser un lugar de reflexión sobre las decisiones que ha tomado en su vida. Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.