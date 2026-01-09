En esta noticia

Este viernes, 9 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6781 - Las Flores

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 9 de enero

 6781 11° 9564 
 2°0061 12° 7850
 3°0253 13° 7734 
 4°8777 14° 2969 
 5°3860 15° 9769 
 6°2230 16° 0374 
 7°2634 17° 1397 
 8°6375 18° 5346 
 9°744619° 2899 
 10°8092 20° 3008 

¿Qué significa soñar con Las Flores?

Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores representan emociones positivas y pueden indicar que se están experimentando momentos de felicidad o que se está en un proceso de transformación en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor, mientras que las margaritas pueden representar la inocencia. Así, el contexto del sueño y las flores específicas pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones actuales del soñador.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

