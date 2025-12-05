En esta noticia

Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 3472 - Sorpresa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre

 3472 11° 1577 
 2°0387 12° 4960
 3°3776 13° 5180 
 4°1390 14° 6818 
 5°4916 15° 1977 
 6°6163 16° 3272 
 7°9243 17° 1292 
 8°3552 18° 8967 
 9°3713 19° 7355 
 10°7124 20° 7087 

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido.

Además, la sorpresa en los sueños puede indicar cambios positivos o revelaciones que pueden transformar la perspectiva del soñador. Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas que pueden traer alegría y nuevas oportunidades.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.