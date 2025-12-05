En esta noticia
Este viernes, 5 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3472 - Sorpresa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de diciembre
|1°
|3472
|11°
|1577
|2°
|0387
|12°
|4960
|3°
|3776
|13°
|5180
|4°
|1390
|14°
|6818
|5°
|4916
|15°
|1977
|6°
|6163
|16°
|3272
|7°
|9243
|17°
|1292
|8°
|3552
|18°
|8967
|9°
|3713
|19°
|7355
|10°
|7124
|20°
|7087
¿Qué significa soñar con Sorpresa?
Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido.
Además, la sorpresa en los sueños puede indicar cambios positivos o revelaciones que pueden transformar la perspectiva del soñador. Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas que pueden traer alegría y nuevas oportunidades.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.