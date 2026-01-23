Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4022 - Loco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero

1° 4022 11° 9243 2° 9628 12° 9676 3° 3795 13° 0556 4° 6947 14° 2198 5° 9735 15° 8281 6° 7966 16° 9121 7° 0156 17° 5579 8° 1591 18° 1350 9° 6007 19° 0937 10° 8073 20° 4732

¿Qué significa soñar con Loco?

Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.

Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.