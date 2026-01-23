Este viernes, 23 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4022 - Loco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 23 de enero
|1°
|4022
|11°
|9243
|2°
|9628
|12°
|9676
|3°
|3795
|13°
|0556
|4°
|6947
|14°
|2198
|5°
|9735
|15°
|8281
|6°
|7966
|16°
|9121
|7°
|0156
|17°
|5579
|8°
|1591
|18°
|1350
|9°
|6007
|19°
|0937
|10°
|8073
|20°
|4732
¿Qué significa soñar con Loco?
Soñar con el loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y seguir el propio camino sin miedo al juicio ajeno.
Además, el loco en los sueños puede representar nuevas oportunidades y aventuras. Puede ser una invitación a abrazar lo desconocido y a confiar en el proceso de la vida, sugiriendo que es momento de arriesgarse y explorar nuevas posibilidades.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.