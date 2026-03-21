Durante este viernes, 20 de marzo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Este viernes, 20 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con un caballo puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, así como el deseo de explorar nuevas oportunidades. Además, el caballo en los sueños puede reflejar aspectos de la personalidad del soñador, como la confianza y la ambición. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar la necesidad de tomar el control de una situación o de dejarse llevar por la corriente. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.