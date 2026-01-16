Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7227 - El Peine

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero

1° 7227 11° 9326 2° 8152 12° 4192 3° 4236 13° 3729 4° 8690 14° 9900 5° 1695 15° 8977 6° 8996 16° 3888 7° 2433 17° 9383 8° 7235 18° 9498 9° 4888 19° 8410 10° 6812 20° 3458

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y limpieza en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar el cabello, puede representar la búsqueda de claridad y la resolución de problemas que han estado causando confusión.

Además, el peine en los sueños puede estar relacionado con la imagen personal y la autoestima. Puede indicar que el soñador está reflexionando sobre su apariencia o su forma de presentarse ante los demás, sugiriendo un deseo de mejorar su imagen o de cuidar más de sí mismo.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.