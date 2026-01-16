Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7227 - El Peine
|1°
|7227
|11°
|9326
|2°
|8152
|12°
|4192
|3°
|4236
|13°
|3729
|4°
|8690
|14°
|9900
|5°
|1695
|15°
|8977
|6°
|8996
|16°
|3888
|7°
|2433
|17°
|9383
|8°
|7235
|18°
|9498
|9°
|4888
|19°
|8410
|10°
|6812
|20°
|3458
¿Qué significa soñar con El Peine?
Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y limpieza en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar el cabello, puede representar la búsqueda de claridad y la resolución de problemas que han estado causando confusión.
Además, el peine en los sueños puede estar relacionado con la imagen personal y la autoestima. Puede indicar que el soñador está reflexionando sobre su apariencia o su forma de presentarse ante los demás, sugiriendo un deseo de mejorar su imagen o de cuidar más de sí mismo.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.