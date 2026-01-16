En esta noticia

Este viernes, 16 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 7227 - El Peine

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 16 de enero

 7227 11° 9326 
 2°8152 12° 4192
 3°4236 13° 3729 
 4°8690 14° 9900 
 5°1695 15° 8977 
 6°8996 16° 3888 
 7°2433 17° 9383 
 8°7235 18° 9498 
 9°488819° 8410 
 10°6812 20° 3458 

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con un peine puede simbolizar la necesidad de orden y limpieza en la vida del soñador. Este objeto, que se utiliza para desenredar el cabello, puede representar la búsqueda de claridad y la resolución de problemas que han estado causando confusión.

Además, el peine en los sueños puede estar relacionado con la imagen personal y la autoestima. Puede indicar que el soñador está reflexionando sobre su apariencia o su forma de presentarse ante los demás, sugiriendo un deseo de mejorar su imagen o de cuidar más de sí mismo.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

