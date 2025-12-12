Este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0994 - Cementerio
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de diciembre
|1°
|0994
|11°
|7125
|2°
|5881
|12°
|7310
|3°
|0442
|13°
|5346
|4°
|2958
|14°
|0595
|5°
|1592
|15°
|1502
|6°
|6078
|16°
|3130
|7°
|8956
|17°
|7028
|8°
|8121
|18°
|4210
|9°
|5925
|19°
|6467
|10°
|7026
|20°
|3076
¿Qué significa soñar con Cementerio?
Soñar con el cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.
Además, el cementerio en los sueños puede representar la reflexión sobre la muerte y la vida, invitando al soñador a considerar su propia mortalidad y los cambios que debe realizar para vivir de manera más plena.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.