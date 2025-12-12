Este viernes, 12 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0994 - Cementerio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 12 de diciembre

1° 0994 11° 7125 2° 5881 12° 7310 3° 0442 13° 5346 4° 2958 14° 0595 5° 1592 15° 1502 6° 6078 16° 3130 7° 8956 17° 7028 8° 8121 18° 4210 9° 5925 19° 6467 10° 7026 20° 3076

¿Qué significa soñar con Cementerio?

Soñar con el cementerio puede simbolizar el final de una etapa en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de dejar atrás viejas costumbres o relaciones que ya no son beneficiosas.

Además, el cementerio en los sueños puede representar la reflexión sobre la muerte y la vida, invitando al soñador a considerar su propia mortalidad y los cambios que debe realizar para vivir de manera más plena.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.