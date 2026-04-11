Durante este viernes, 10 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con la lluvia puede simbolizar la purificación y la renovación emocional. Este tipo de sueño a menudo sugiere que el soñador está experimentando un proceso de limpieza interna, liberándose de cargas emocionales o situaciones difíciles. Además, la lluvia en los sueños puede representar la fertilidad y el crecimiento. Puede indicar que se están gestando nuevas ideas o proyectos en la vida del soñador y que es un momento propicio para el desarrollo personal y espiritual. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.