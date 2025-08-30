Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este sábado 30 de agosto

Este sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0269 - Vicios

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 30 de agosto

1° 0269 11° 8861 2° 7970 12° 6869 3° 8836 13° 4245 4° 2096 14° 6834 5° 7368 15° 0931 6° 0290 16° 4806 7° 3205 17° 6540 8° 8644 18° 9275 9° 9164 19° 9493 10° 6424 20° 5915

¿Qué significa soñar con Vicios?

Soñar con los vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Este tipo de sueño a menudo indica la necesidad de confrontar y superar esos aspectos que te están afectando.

Además, puede ser un llamado a la reflexión sobre tus elecciones y su impacto en tu bienestar emocional y físico. Los vicios en los sueños pueden simbolizar deseos reprimidos o la búsqueda de satisfacción en áreas poco saludables.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.