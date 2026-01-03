En esta noticia
Este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2797 - Mesa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 3 de enero
|1°
|2797
|11°
|0981
|2°
|2045
|12°
|0976
|3°
|2932
|13°
|0092
|4°
|0947
|14°
|7750
|5°
|1684
|15°
|0955
|6°
|6774
|16°
|3473
|7°
|5539
|17°
|8366
|8°
|4354
|18°
|0716
|9°
|9562
|19°
|7494
|10°
|0690
|20°
|2921
¿Qué significa soñar con Mesa?
Soñar con la mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. Este mueble, que a menudo reúne a las personas, sugiere que se están buscando soluciones a problemas o se desea fortalecer relaciones interpersonales.
Además, la mesa en los sueños puede representar la estabilidad y el equilibrio en la vida del soñador. Puede indicar que se está en un momento de reflexión sobre las decisiones importantes y la forma en que se manejan las relaciones y responsabilidades.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.