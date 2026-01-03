Este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2797 - Mesa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 3 de enero

1° 2797 11° 0981 2° 2045 12° 0976 3° 2932 13° 0092 4° 0947 14° 7750 5° 1684 15° 0955 6° 6774 16° 3473 7° 5539 17° 8366 8° 4354 18° 0716 9° 9562 19° 7494 10° 0690 20° 2921

¿Qué significa soñar con Mesa?

Soñar con la mesa puede simbolizar la necesidad de comunicación y conexión con los demás. Este mueble, que a menudo reúne a las personas, sugiere que se están buscando soluciones a problemas o se desea fortalecer relaciones interpersonales.

Además, la mesa en los sueños puede representar la estabilidad y el equilibrio en la vida del soñador. Puede indicar que se está en un momento de reflexión sobre las decisiones importantes y la forma en que se manejan las relaciones y responsabilidades.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.