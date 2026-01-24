Este sábado, 24 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5413 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 24 de enero

1° 5413 11° 6155 2° 3469 12° 8975 3° 9814 13° 2591 4° 5483 14° 5679 5° 0906 15° 0335 6° 2709 16° 0303 7° 5117 17° 6007 8° 2529 18° 4870 9° 2470 19° 9431 10° 2523 20° 1101

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.