Este sábado, 24 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5413 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 24 de enero

 5413 11° 6155 
 2°3469 12° 8975
 3°9814 13° 2591 
 4°5483 14° 5679 
 5°0906 15° 0335 
 6°2709 16° 0303 
 7°5117 17° 6007 
 8°2529 18° 4870 
 9°247019° 9431 
 10°2523 20° 1101 

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

