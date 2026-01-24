Este sábado, 24 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5413 - La Yeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 24 de enero
|1°
|5413
|11°
|6155
|2°
|3469
|12°
|8975
|3°
|9814
|13°
|2591
|4°
|5483
|14°
|5679
|5°
|0906
|15°
|0335
|6°
|2709
|16°
|0303
|7°
|5117
|17°
|6007
|8°
|2529
|18°
|4870
|9°
|2470
|19°
|9431
|10°
|2523
|20°
|1101
¿Qué significa soñar con La Yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.