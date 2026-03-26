Este miércoles, 25 de marzo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con la sangre puede simbolizar la pérdida de energía o vitalidad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la salud o el bienestar emocional, indicando que es necesario prestar atención a aspectos que pueden estar drenando la fuerza personal. Además, la sangre en los sueños puede representar emociones intensas o conflictos internos. Puede ser una señal de que el soñador está lidiando con sentimientos de culpa, ira o tristeza que necesitan ser procesados para lograr una mayor paz interior. Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.