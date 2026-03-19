Durante este miércoles, 18 de marzo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Este miércoles, 18 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con plantas puede simbolizar crecimiento personal y desarrollo emocional. Las plantas representan la vida, la renovación y la conexión con la naturaleza, lo que sugiere que el soñador está en un proceso de transformación o búsqueda de equilibrio en su vida. Además, este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de cuidar y nutrir aspectos de uno mismo o de las relaciones interpersonales. Las plantas también pueden indicar la importancia de la paciencia y el tiempo en el proceso de alcanzar metas y sueños. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.