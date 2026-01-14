Este miércoles, 14 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6013 - La Yeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 14 de enero
|1°
|6013
|11°
|7903
|2°
|1361
|12°
|1263
|3°
|3649
|13°
|7778
|4°
|6948
|14°
|4298
|5°
|5561
|15°
|6445
|6°
|4456
|16°
|1850
|7°
|5457
|17°
|4267
|8°
|5148
|18°
|4390
|9°
|6736
|19°
|3392
|10°
|1438
|20°
|9513
¿Qué significa soñar con La Yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.