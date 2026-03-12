Este miércoles, 11 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con el muerto que sueña puede interpretarse como un reflejo de la conexión emocional que se tiene con una persona fallecida. Este tipo de sueño a menudo simboliza la necesidad de cerrar ciclos o procesar el duelo, permitiendo que el soñador enfrente sus sentimientos y recuerdos asociados a esa persona. Además, el muerto que sueña puede representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser liberados. Este sueño invita a la reflexión sobre el pasado y a la búsqueda de un nuevo comienzo, sugiriendo que es momento de dejar ir lo que ya no sirve en la vida del soñador. La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.