Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0349 - La Carne
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de diciembre
|1°
|0349
|11°
|6987
|2°
|2261
|12°
|5073
|3°
|1222
|13°
|1341
|4°
|4781
|14°
|6697
|5°
|4357
|15°
|5896
|6°
|9513
|16°
|2502
|7°
|5676
|17°
|4540
|8°
|8563
|18°
|8572
|9°
|1307
|19°
|8962
|10°
|2374
|20°
|7750
¿Qué significa soñar con La Carne?
Soñar con carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida instintiva y la conexión con el cuerpo y la alimentación.
Además, la carne en los sueños puede representar la vitalidad y la fuerza, pero también puede indicar preocupaciones sobre la salud o la vulnerabilidad. Es importante considerar el contexto del sueño para una interpretación más precisa.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.