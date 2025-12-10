Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0349 - La Carne

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 10 de diciembre

1° 0349 11° 6987 2° 2261 12° 5073 3° 1222 13° 1341 4° 4781 14° 6697 5° 4357 15° 5896 6° 9513 16° 2502 7° 5676 17° 4540 8° 8563 18° 8572 9° 1307 19° 8962 10° 2374 20° 7750

¿Qué significa soñar con La Carne?

Soñar con carne puede simbolizar deseos primarios y necesidades básicas. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la vida instintiva y la conexión con el cuerpo y la alimentación.

Además, la carne en los sueños puede representar la vitalidad y la fuerza, pero también puede indicar preocupaciones sobre la salud o la vulnerabilidad. Es importante considerar el contexto del sueño para una interpretación más precisa.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.