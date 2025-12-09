En esta noticia

Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 1513 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre

 1513 11° 3151 
 2°4737 12° 2811
 3°2954 13° 3709 
 4°4985 14° 4318 
 5°0317 15° 2961 
 6°9858 16° 4228 
 7°7200 17° 4442 
 8°5566 18° 2522 
 9°2960 19° 0312 
 10°7254 20° 8701 

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.