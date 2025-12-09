Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1513 - La Yeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre

1° 1513 11° 3151 2° 4737 12° 2811 3° 2954 13° 3709 4° 4985 14° 4318 5° 0317 15° 2961 6° 9858 16° 4228 7° 7200 17° 4442 8° 5566 18° 2522 9° 2960 19° 0312 10° 7254 20° 8701

¿Qué significa soñar con La Yeta?

Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.

Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.