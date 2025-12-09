Este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1513 - La Yeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 9 de diciembre
|1°
|1513
|11°
|3151
|2°
|4737
|12°
|2811
|3°
|2954
|13°
|3709
|4°
|4985
|14°
|4318
|5°
|0317
|15°
|2961
|6°
|9858
|16°
|4228
|7°
|7200
|17°
|4442
|8°
|5566
|18°
|2522
|9°
|2960
|19°
|0312
|10°
|7254
|20°
|8701
¿Qué significa soñar con La Yeta?
Soñar con La Yeta puede simbolizar la presencia de obstáculos o dificultades en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre situaciones que parecen fuera de control o que generan ansiedad.
Además, La Yeta puede representar la necesidad de enfrentar miedos o inseguridades. El sueño invita a la reflexión sobre cómo superar esos desafíos y encontrar soluciones efectivas.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.