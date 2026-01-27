En esta noticia

Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 5724 - Caballo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero

 5724 11° 6507 
 2°8519 12° 5382
 3°7213 13° 1205 
 4°6601 14° 1613 
 5°5620 15° 5867 
 6°1649 16° 8406 
 7°5136 17° 5131 
 8°6225 18° 9215 
 9°477919° 6231 
 10°1012 20° 3590 

Te puede interesar

Hallazgo histórico: recuperan en Argentina al animal más veloz del mundo tras años sin ser visto

¿Qué significa soñar con Caballo?

Soñar con un caballo puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, así como la conexión con nuestras emociones más profundas.

Además, el caballo en los sueños puede reflejar el deseo de escapar de situaciones restrictivas o la necesidad de tomar el control de nuestra vida. Su presencia puede indicar que estamos en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal.

Te puede interesar

Sin harina ni azúcar: cómo hacer los muffins de vainilla o naranja más saludables y súper esponjosos

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

Te puede interesar

El río de “oro” que llama la atención de los turistas y se encuentra en un pueblito argentino con sólo 300 habitantes