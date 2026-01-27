En esta noticia
Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 5724 - Caballo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero
|1°
|5724
|11°
|6507
|2°
|8519
|12°
|5382
|3°
|7213
|13°
|1205
|4°
|6601
|14°
|1613
|5°
|5620
|15°
|5867
|6°
|1649
|16°
|8406
|7°
|5136
|17°
|5131
|8°
|6225
|18°
|9215
|9°
|4779
|19°
|6231
|10°
|1012
|20°
|3590
¿Qué significa soñar con Caballo?
Soñar con un caballo puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, así como la conexión con nuestras emociones más profundas.
Además, el caballo en los sueños puede reflejar el deseo de escapar de situaciones restrictivas o la necesidad de tomar el control de nuestra vida. Su presencia puede indicar que estamos en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.