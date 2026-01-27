Este martes, 27 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 5724 - Caballo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 27 de enero

1° 5724 11° 6507 2° 8519 12° 5382 3° 7213 13° 1205 4° 6601 14° 1613 5° 5620 15° 5867 6° 1649 16° 8406 7° 5136 17° 5131 8° 6225 18° 9215 9° 4779 19° 6231 10° 1012 20° 3590

¿Qué significa soñar con Caballo?

Soñar con un caballo puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, así como la conexión con nuestras emociones más profundas.

Además, el caballo en los sueños puede reflejar el deseo de escapar de situaciones restrictivas o la necesidad de tomar el control de nuestra vida. Su presencia puede indicar que estamos en un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.