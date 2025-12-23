Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7472 - Sorpresa
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre
|1°
|7472
|11°
|3140
|2°
|5271
|12°
|7095
|3°
|5786
|13°
|2082
|4°
|1304
|14°
|6939
|5°
|2706
|15°
|0680
|6°
|7313
|16°
|4408
|7°
|8541
|17°
|5127
|8°
|5910
|18°
|9069
|9°
|7821
|19°
|2632
|10°
|4091
|20°
|0274
¿Qué significa soñar con Sorpresa?
Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido.
Además, la sorpresa en los sueños puede indicar un cambio en la perspectiva o una revelación personal. Puede ser una señal de que es momento de abrirse a nuevas experiencias y oportunidades.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.