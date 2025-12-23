Este martes, 23 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7472 - Sorpresa

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 23 de diciembre

1° 7472 11° 3140 2° 5271 12° 7095 3° 5786 13° 2082 4° 1304 14° 6939 5° 2706 15° 0680 6° 7313 16° 4408 7° 8541 17° 5127 8° 5910 18° 9069 9° 7821 19° 2632 10° 4091 20° 0274

¿Qué significa soñar con Sorpresa?

Soñar con la sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja la emoción y la anticipación que se siente ante lo desconocido.

Además, la sorpresa en los sueños puede indicar un cambio en la perspectiva o una revelación personal. Puede ser una señal de que es momento de abrirse a nuevas experiencias y oportunidades.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.