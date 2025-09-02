Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este martes 2 de septiembre

Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la primera este martes.

Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 3553 - El Barco

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre

 3553 11° 4470 
 2°7491 12° 8380
 3°5350 13° 3242 
 4°4776 14° 5173 
 5°8240 15° 8718 
 6°2622 16° 0513 
 7°5483 17° 4513 
 8°7746 18° 2155 
 9°2264 19° 9958 
 10°7899 20° 5270 

¿Qué significa soñar con El Barco?

Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido.

Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y los cambios. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar desafíos.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

