Resultados de la Quiniela de Entre Ríos: las cifras ganadoras en la Primera este martes 2 de septiembre
Conocé los números ganadores del último sorteo de la quiniela de Entre Ríos en la primera este martes.
Este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3553 - El Barco
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 2 de septiembre
|1°
|3553
|11°
|4470
|2°
|7491
|12°
|8380
|3°
|5350
|13°
|3242
|4°
|4776
|14°
|5173
|5°
|8240
|15°
|8718
|6°
|2622
|16°
|0513
|7°
|5483
|17°
|4513
|8°
|7746
|18°
|2155
|9°
|2264
|19°
|9958
|10°
|7899
|20°
|5270
¿Qué significa soñar con El Barco?
Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas oportunidades y la exploración de lo desconocido.
Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de las dificultades y los cambios. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar desafíos.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
Se trata de una herramienta para los individuos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.
Las más leídas de Información General
Se suspende la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos de la Verificación Técnica Vehicular
Se transforma Argentina para siempre: la NASA advirtió que el país está expuesto a una anomalía que traerá graves consecuencias
Members
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Qué se vota el domingo en PBA: cómo funciona la división por secciones y cuántas bancas hay en juego
Destacadas de hoy
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios