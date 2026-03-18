Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 17 de marzo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día. Este martes, 17 de marzo de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes: Soñar con flores suele simbolizar la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores representan emociones positivas y pueden indicar que se están experimentando momentos de felicidad o que se está en un proceso de transformación en la vida. Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener diferentes significados. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor, mientras que las margaritas pueden representar la inocencia. Así, el contexto del sueño y las flores específicas pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones actuales del soñador. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.