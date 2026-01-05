Este lunes, 5 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4876 - Las Llamas

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 5 de enero

1° 4876 11° 0459 2° 8774 12° 2873 3° 6859 13° 9460 4° 1833 14° 0269 5° 7076 15° 8633 6° 4004 16° 3631 7° 2640 17° 8847 8° 8302 18° 6481 9° 2683 19° 8700 10° 0445 20° 8004

¿Qué significa soñar con Las Llamas?

Soñar con llamas puede simbolizar pasión y deseo ardiente en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas, ya sea en relaciones personales o en proyectos creativos.

Por otro lado, las llamas también pueden representar peligro o transformación. Si en el sueño las llamas son destructivas, puede ser una advertencia sobre situaciones que necesitan ser controladas antes de que se salgan de las manos.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.