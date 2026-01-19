En esta noticia

Este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4661 - Escopeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 19 de enero

 4661 11° 3358 
 2°5473 12° 3125
 3°0124 13° 1417 
 4°5233 14° 7977 
 5°1100 15° 4665 
 6°3768 16° 6504 
 7°7513 17° 2706 
 8°1721 18° 2976 
 9°827419° 2739 
 10°1857 20° 3206 

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser un llamado a liberar emociones acumuladas o a tomar acción en aspectos de la vida que requieren atención urgente.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

