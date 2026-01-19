Este lunes, 19 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4661 - Escopeta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 19 de enero
|1°
|4661
|11°
|3358
|2°
|5473
|12°
|3125
|3°
|0124
|13°
|1417
|4°
|5233
|14°
|7977
|5°
|1100
|15°
|4665
|6°
|3768
|16°
|6504
|7°
|7513
|17°
|2706
|8°
|1721
|18°
|2976
|9°
|8274
|19°
|2739
|10°
|1857
|20°
|3206
¿Qué significa soñar con Escopeta?
Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.
Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser un llamado a liberar emociones acumuladas o a tomar acción en aspectos de la vida que requieren atención urgente.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.