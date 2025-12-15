Este lunes, 15 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 9906 - Perro

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 15 de diciembre

1° 9906 11° 2871 2° 6560 12° 0988 3° 4395 13° 0120 4° 0810 14° 4600 5° 1150 15° 2501 6° 8944 16° 5121 7° 3078 17° 2787 8° 9609 18° 6482 9° 8606 19° 3396 10° 1618 20° 5944

¿Qué significa soñar con Perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad y amistad. Este sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos y seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, el perro en los sueños puede representar instintos de protección y seguridad. Puede ser un recordatorio de que debemos confiar en nuestra intuición y en aquellos que nos rodean, ya que pueden ser una fuente de fortaleza en momentos difíciles.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.